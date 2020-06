Dag, vieze handen: zo laat je planten groeien zónder aarde

Blijft een kamerplant bij jou niet lang in leven of vind je het niks om met je handen in aarde te wroeten? Er zijn manieren om prachtige planten in huis te halen zónder dat je ze hoeft te verzorgen. Ook je handen blijven schoon bij het houden van deze planten.

Planten laten groeien zonder aarde, dat klinkt gek. Toch kan het wel degelijk. Er bestaat namelijk een manier van planten telen waarbij je alleen water gebruikt. Die manier heet hydrocultuur en heeft tal van voordelen.

Geen uitdroging

Bij hydrocultuur groeien planten op basis van water waaraan de nodige voedingsstoffen zijn toegevoegd. De plant staat meestal in een speciale plantenbak, waarbij het onderste gedeelte is gevuld met het water en het bovenste gedeelte met speciale kleikorrels die de potgrond vervangen.

De planten die in water groeien hebben een ander soort wortels. Dit komt doordat water minder zuurstof bevat dan potgrond. Via zijn wortels voelt een uitgedroogde plant perfect aan wanneer er weer water nodig is. En zo heb jij nooit meer twijfels of je je plant nu wel of geen water hebt gegeven.