Geef je je planten altijd te veel water? Deze potten zijn je redding

Een prachtige tuin of een leuk balkon is een genot om in te zitten, maar als je een drukke levensstijl hebt, kan het onderhouden van je planten er nog wel eens bij inschieten. Vergeet je je planten vaak water te geven? Of geef je ze juist snel te veel water? Dan is er nu een handige oplossing.

Het merk Elho heeft een slimme oplossing voor planten in potten. Misschien heb je zelfs ze al gespot op de Libelle Zomerweek.

Lifesaver voor je planten

We hebben het over de potten van Elho’s Greenville-collectie. De Greenville is een plantenpot met een waterreservoir. Dus wanneer het regent of je bent een beetje te enthousiast geweest met de gieter zullen je planten nooit last hebben van natte voeten. Superhandig! Daarnaast hebben de potten ook nog eens een strak en mooi design.

De Greenville is gemaakt van gerecyclede materialen. En wil je graag de hoogte in om ruimte te besparen? Er is ook een hangende versie van de Greenville om je plafond sierlijk te maken. Zo kun je sowieso genieten van je prachtige planten.

