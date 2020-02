Nieuw op Libelle TV: 'Plantenpraat' met Libelle's Avalon

Wij bij Libelle zijn gek op planten. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast komt de kamerplant in veel varianten, dus er is er altijd eentje die bij je past. Helaas heeft niet iedereen groene vingers. Maar wil je er tóch voor zorgen dat de kamerplanten in je huis blijven stralen? Dan geeft Libelle’s Avalon vanaf nu haar beste tips voor kamerplanten in Plantenpraat.

Van eerste hulp bij gele bladeren, tot welke plant het meest geschikt is voor een plekje in de schaduw. Van het stekken van nieuwe plantjes tot het verpotten van een gouwe ouwe.

Advertentie

Avalon’s Urban Jungle

Libelle’s Avalon helpt je graag ’n handje. Avalon is een heuse plantenliefhebber die samen met haar hond Sjaak in Amsterdam woont. Haar huis is een échte urban jungle en ook tijdens haar vakanties zet ze tropische paradijs planten graag op de kiek.

Plantenpraat

Iedere donderdag om 12:00 vind je op Libelle TV een nieuwe Plantenpraat:

Niets missen van alle video’s op Libelle TV? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.