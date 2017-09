Libelle Legt Uit: waarom komt plastic nat uit de vaatwasser?

Het fijne aan een vaatwasser is dat je niet hoeft af te drogen. Tenzij je plastic bakjes of bekers hebt ingepakt, want dan moet je alsnog met de theedoek aan de slag. Waarom droogt alles, behalve plastic?

Plastic is hartstikke handig: het is licht, wordt niet snel heet en het is waterafstotend. Maar elk voordeel… Juist. Materiaalonderzoeker Inge Bellemans van de Universiteit van Gent legt in De Standaard uit dat juist doordat plastic lichter is, het minder warmte opneemt. “Dat betekent dus ook dat het minder energie bevat om water van het oppervlak te laten verdampen.”

Dikke druppels

Daarnaast zijn veel soorten plastic waterafstotend, waardoor er – in tegenstelling tot bijvoorbeeld keramiek – dikke druppels in en op het plastic voorwerp blijven liggen. Deze eigenschap is overigen wél heel handig wanneer je met de hand afwast, want op het afdruiprek rollen deze druppels zo naar beneden.

En nu?

Nu rest de vraag: is er iets aan te doen? Tja… het helpt in ieder geval niet om het wasprogramma van je vaatwasser aan te passen. Wél helpt het om geduld te hebben (vroeg of laat wordt het toch een keer droog), of toch maar gewoon met de theedoek aan de slag te gaan.

Bron: De Standaard, Mikrocentrum. Beeld: iStock