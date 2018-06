Déze fastfoodketen stapt binnenkort af van plastic rietjes

Dat plastic niet zo fantastic is voor het milieu, behoeft geen uitleg. De EU wil plastic dat slechts eenmaal gebruikt wordt verbieden. En daar geeft McDonald’s gehoor aan.

Volgend jaar wil de Nederlandse tak van de fastfoodketen plastic rietjes in alle vestigingen gaan vervangen.

Papieren rietjes

Net als in Engeland en Ierland, waar vanaf september al papieren rietjes bij de milkshake of cola zullen zitten. Maar of we in Nederland ook papieren rietjes aan onze lippen krijgen, is nog niet helemaal zeker. Een woordvoerder van de Mc laat aan het AD weten dat een tuutje zoals bij koffiebekers ook een optie is.

Ikea

Steeds meer ketens dragen hun steentje bij aan het milieu door plastic te gaan verbannen. Zo kondigde Ikea aan vanaf 2020 geen plastic rietjes, bordjes, bekertjes en tasjes meer te zullen verkopen. Ook op NS-stations wint moeder natuur steeds meer aandacht, al zullen plastic rietjes daar nog niet verboden worden. Wel hebben de kiosken hun plastic roerstaafjes vervangen door houten stokjes.

