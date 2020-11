Poetsen maar: deze plek in de keuken wordt vaak overgeslagen

De verbazing was groot toen een TikTok-gebruiker deze vieze plek in haar gasfornuis ontdekte. Ze keek namelijk niet alleen op het kookstel, maar ook eronder…

Duizenden andere gebruikers van het sociale medium reageerden verbaasd toen ze de bovenkant van haar gasfornuis optilde om alle viezigheid schoon te maken die eronder verstopt zit. Niet alle fornuizen hebben deze optie, maar als de jouwe dit wel kan, dan heb je waarschijnlijk een hoop viezigheid weg te poetsen.

In een video laat ze zien hoe ze te werk gaat. De knoppen en pitten van haar gasfornuis kun je er makkelijk af klikken en vervolgens kun je ze stuk voor stuk schoonmaken. Leg ze een halfuur in kokend water leggen met een grote schep soda. Een tweede stap is de kookpitten eraf halen. Deze kun je in een zak met een halve kop ammoniak laten weken. Tot slot tilt ze het hele gevaarte omhoog om eronder te boenen.

