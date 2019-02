Waarom je je bed niet op déze plek in de slaapkamer moet zetten

Het bed in jouw slaapkamer staat waarschijnlijk al jaren op dezelfde plek. Maar die plek is misschien helemaal niet zo handig gekozen. Volgens experts is er namelijk een plek waar je nooit je bed neer moet zetten.

Bryce Kennedy is expert op het gebied van feng shui – de Chinese studie op het gebied van de plaats van meubels en de invloed daarvan op de energie in het huis – en onthulde de plek in de slaapkamer waar je een bed juist niet moet neerzetten.

Energie

Volgens de expert kun je een bed beter niet tegenover een deur zetten. Daardoor zou je namelijk juist meer energie krijgen terwijl je in de slaapkamer juist je rust zou moeten zoeken. Daar kunnen we ons wel in vinden. Wanneer je als je in bed recht tegenover de deur ligt, maak je je misschien onbewust ook zorgen of er iemand binnen gaat komen. Dat zorgt voor minder goede energie in je slaapkamer en minder goede nachtrust. Het kan dus best een verschil maken om je bed tegen de andere muur aan te zetten.

