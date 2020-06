Op deze (onverwachte) plek in je slaapkamer werkt een ventilator het best

De zomer staat voor de deur en we vieren ’m dit jaar massaal thuis. Heerlijk, maar we kijken iets minder reikhalzend uit naar de broeierige (en dus slapeloze) nachten. Wie slim is, koopt nu alvast een ventilator voor de slaapkamer.

En wie helemaal slim is, zet ’m niet naast het bed neer, maar op déze plek.

Zeg eens eerlijk: zet jij de ventilator normaal ook altijd zo dicht mogelijk tegen het bed aan zodat je het koele briesje op je huid voelt? Dan ben je niet de enige. Maar hoewel het logisch klinkt, is het niet per se de meest effectieve manier om de nacht koel door te komen.