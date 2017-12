Vergeet je plu niet: de jaarwisseling wordt kletsnat

Wie ontzettend zin heeft in de jaarwisseling kan deze tekst maar beter niet lezen, want erg gezellig nieuws hebben we niet.

Het wordt namelijk kletsnat morgennacht, tijdens Oud & Nieuw. De kans op regen tijdens het vuurwerk afsteken is circa 60% in de kustprovincies en 75% in het oosten. En niet alleen ’s nachts gaat het hozen: de hele dag zal het regenen in de meeste delen van het land. Er staat ook een stevige wind.

Dun jack is genoeg

Maar ook belooft het recordwarm te worden, dus een dikke jas is nergens voor nodig. Het wordt in het binnenland maar liefst 13 graden.

Terugblik

En wat was 2017 eigenlijk voor een jaar, als je kijkt naar het weer? Er zijn wat leuke feiten op een rij gezet. Zo was 23 januari dit jaar de koudste nacht van de winter. In Twente werd het toen -10,8 graden. Verder hebben we 37 vorstdagen gehad – wat normaal is voor onze winters. Dan het mooie weer: 27 mei was de enige tropische dag van dit jaar. We hebben 6 zomerse dagen gehad – normaal gesproken hebben we er maar 4. Juni was extreem warm: de warmste juni sinds de eerste metingen. Op 17 oktober konden we de rode zon zien, weten jullie nog? En op 11 december dit jaar hadden we het enige weeralarm van het jaar dat van kracht was: code rood gold toen vanwege de hevige sneeuwval.

Nou, we hopen weer op veel zonuren volgend jaar.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock