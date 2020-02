Waarom iedereen naar déze podcast zou moeten luisteren

Podcasts luisteren is het nieuwe serie kijken. Niets fijner dan in de trein, bus, op de fiets of tijdens het schoonmaken jezelf te verdiepen in iets educatiefs of een spannend verhaal.

Op zoek naar een goede podcast? Begin dan eens aan de 6-delige serie Bob van VPRO Dorst. De podcast vertelt het verhaal van Elisa, een 84-jarige demente vrouw die tot over haar oren verliefd is op haar jeugdliefde Bob. Een man van wie haar 3 dochters nog nooit hebben gehoord. Elisa beweert dat Bob in 1947 haar buurjongen was. Nadat ze zwanger van hem raakte, werd ze door haar vader naar een klooster gestuurd. Ze ging met een kindje in haar buik naar binnen en kwam met lege handen naar buiten.

Elisa is heilig overtuigd van haar eigen verhaal, maar haar dochters twijfelen. Heeft hun moeder het over een groot familiegeheim of haalt ze fictie en realiteit door elkaar? In de 6-delige afleveringen gaan Nele Eeckhout, Siona Houthuys en Mirte Kist op zoek naar de waarheid.

Bron: VPRO Dorst. Beeld: iStock