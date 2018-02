Een groot mysterie: dit Franse dorpje wordt plotseling volgehangen met onderbroeken

Hou je van onderbroekenlol? Dan is het Franse dorpje Poligny nu absoluut een aanrader. Op mysterieuze wijze wemelt het daar ineens van de waslijnen vol ondergoed.

De onderbroeken worden sinds twee weken boven straten en pleinen gesponnen. En niemand lijkt te weten waarom en wie hier verantwoordelijk voor is.

Anoniem

Op 5 februari werden de eerste onderbroeken gespot. Nogal een sensatie in het kleine dorpje dat maar 4.000 inwoners telt. Het naar beneden halen heeft geen zin: de vuile was wordt constant weer aangevuld. Het gemeentebestuur zit met de handen in het haar. Want degene die verantwoordelijk is voor deze actie, laat maar niet van zich horen.

Protest tegen vakantiepark

Wel hebben de Fransen zelf een idee van het motief achter deze opvallende actie. Er komt namelijk in de bossen rondom het dorpje een vakantiepark, dat naar verluidt op een valse wijze aan zijn vergunning is gekomen. En nou zouden sommige bewoners of activisten die actie willen aanklagen door de vuile was van het gemeentebestuur buiten te hangen. Figuurlijk gesproken, natuurlijk. Serieus neemt de gemeente de actie niet echt: ze bestempelen het vooral als ‘onderbroekenlol’.

Toch een lollig gezicht, die boxers en strings zo tussen de historische beelden en boven de markt.

Mais qui accroche des guirlandes de slips à Poligny ? Qui ?? 🤔https://t.co/52VCFxil0M pic.twitter.com/7FJmE8q689 — franceinfo plus (@franceinfoplus) 16 februari 2018

Jura. Mystère autour des guirlandes de slips qui envahissent Poligny https://t.co/MSXHYTbgMa pic.twitter.com/IDVaNecHQz — Ouest-France (@OuestFrance) 16 februari 2018

Des guirlandes de slips à Poligny… Le plus beau fait divers de l’histoire de l’humanité vient du Jura. https://t.co/Ly2Nobdco8 pic.twitter.com/wGUCXeAIye — SPARSE (@sparsemagazine) 16 februari 2018

Toe aan nieuw ondergoed? Bekijk deze comfortabele en mooie slips en beha’s eens:

Hierin moet je dus je bh’s wassen – en nergens anders in:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: Twitter, iStock