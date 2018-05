Politie waarschuwt hondenbezitters: zó snel lopen de temperaturen op in je auto

De temperaturen in ons land zijn de afgelopen dagen flink gestegen, en dat heeft de politie geweten. Agenten uit Venray moesten gister (alweer) een oververhitte hond uit een auto redden.

De agenten kregen een aantal meldingen over een hond die vast zou zitten in een auto in het centrum van Venray. Toen de agenten bij de auto kwamen, zagen ze dat de hond zwaar aan het hijgen was en rode ogen had.

Proces verbaal

De politie sloeg de ruiten in en heeft zo de hond kunnen bevrijden. Wonderbaarlijk genoeg maakt het beestje het goed en kon hij na een bezoek aan de dierenarts weer naar huis. De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen.

Waarschuwing

Voor de politie uit Venray is het niet de eerste keer dat ze een hond uit een snikhete auto moeten redden. Op Facebook deelde de politie daarom een confronterend bericht om hondenbezitters te waarschuwen. Het moge duidelijk zijn: laat je hond op een warme dag nooit achter in de auto.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: iStock