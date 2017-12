Politie waarschuwt: ga niet gourmetten waar je vogel bij is

Heb je een parkiet of een andere vogel in huis? Dan heeft de politie een belangrijke waarschuwing aan jou: ga niet gourmetten waar je vogel bij is, want dat kan heel slecht voor het diertje aflopen.

“We zeggen het gewoon nóg een keer”, twittert het Meldpunt 114. “Hoog verhitte pannetjes met antiaanbaklaag geven giftige dampen af die dodelijk kunnen zijn voor vogels.”

Teflondampen

Het heeft te maken met de teflondampen die van de pannetjes afkomen. Deze dampen kunnen bij vogels ernstige benauwdheid veroorzaken, met in het ergste geval zelfs de dood als gevolg. De meeste vogelbezitters zijn hier waarschijnlijk wel van op de hoogte, maar toch gaat het nog weleens mis. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

We zeggen het gewoon nóg een keer: niet gourmetten waar je vogel bij is! Hoog verhitte pannetjes met… https://t.co/LkbDZlvPdi — Politie Meldpunt 144 (@Politie144) 24 december 2017

Bron: Politie Meldpunt 144, RTLNieuws. Beeld: Istock