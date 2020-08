Politie waarschuwt hondeneigenaren voor heet asfalt met indringende foto

Hoewel het voor je hond waarschijnlijk veel aangenamer is om met dit hete weer binnen te blijven, ontkom je er niet aan om hem of haar uit te laten. Toch kun je dit volgens Dierenpolitie Limburg beter vroeg of ’s avonds laat doen.

Overdag is het asfalt op de straten namelijk zó heet, dat je hond zijn pootjes kan verbranden.

Advertentie

Verschroeide en bebloede hondenpootjes

Vorig jaar schreven wij ook al een artikel over waarom het niet verstandig is om met dit hete weer je hond uit te laten op asfalt, maar uit de oproep van Dierenpolitie Limburg blijkt dat er nog steeds veel mensen zijn die dit wel doen. Bij de oproep is namelijk een foto te zien van verschroeide en bebloede hondenpootjes. “Dit is het resultaat van het lopen op warm asfalt. Houd rekening met de extreme temperaturen!”