Politie waarschuwt voor WhatsApp-fraude

Cijfercodes, gezichtsherkenning, wachtwoorden en vingerafdrukken. We doen er tegenwoordig alles aan om onze telefoon buiten het bereik van oplichters te houden. Maar of het zin heeft? Het lijkt wel of fraudeurs telkens weer een nieuwe manier vinden om toe te slaan.

Nu weer via WhatsApp, waarschuwt de politie.

Account overnemen

En wel door je hele WhatsApp-account over te nemen. Dat kan al als je je telefoonnummer openbaar op het internet hebt staan, bijvoorbeeld onder je Marktplaatsadvertentie. De dader stuurt je dan een berichtje met het verhaal dat hij interesse heeft in je tafel of fiets. Op die manier probeert hij vertrouwen te wekken. Op datzelfde moment wijzigt de oplichter het telefoonnummer van zijn WhatsApp in dat van jou. Ter verificatie ontvang jij een zescijferige code. Via een smoesje probeert de dader die code bij je los te peuteren, bijvoorbeeld door te zeggen: “Die code was eigenlijk voor mijn man bedoeld, wil je ’m alsjeblieft doorsturen?” Zodra je de code toestuurt, wordt je WhatsApp-account door de oplichter overgenomen en kan hij mensen uit jouw contactenlijst en uit jouw naam benaderen om geld af te troggelen. Met als smoes dat je in de financiële problemen zou zitten bijvoorbeeld.

Onderzoek en tips

“We zien dat dit een nieuwe vorm van fraude is”, meldt de politie. Omdat er tot nu toe al drie geslaagde pogingen gemeld zijn met meer dan €2.000 aan gestolen geld, is besloten de fraude nu onder de aandacht te brengen. Wie er achter de fraude zit, is nog niet duidelijk, maar er wordt onderzoek naar gedaan. De politie geeft wel een aantal tips om fraude via WhatsApp te voorkomen:

– Bewaar alle gesprekken met de oplichter

– Klik niet op linkjes

– Maak nooit zomaar geld over

– Stuur geen codes door

Voorkomen blijft immers altijd beter dan genezen.

Bron: NOS. Beeld: ANP