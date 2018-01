Heb jij thuis nog een Polly Pocket? Dan hebben we héél goed nieuws

Ken je Polly Pocket nog? Dat zijn die kleine hartvormige doosjes waar een compleet poppenhuis in verstopt zat. Als jij of je dochter daar vroeger veel mee speelde, hebben we goed nieuws.

Tenminste: als je Polly Pocket niet ooit op de rommelmarkt hebt verpatst. Het speelgoed haalde deze week namelijk het nieuws omdat het zo’n slordige 8000 pond oplevert op Ebay. Dat is omgerekend toch 9000 euro – bepaald geen verwaarloosbaar bedrag. Om er zo veel geld voor te krijgen moet het speelgoed nog wel in heel goede staat zijn. Of nog beter: ongebruikt in de originele verpakking zitten.

Furby

Het loont om de zolder eens op te ruimen, want er is nog meer speelgoed van vroeger dat de bankrekening behoorlijk kan spekken. Een klassieke Barbie uit 1959 kan maar zo tussen de 7000 en 9000 euro opbrengen. Een GameBoy is, afhankelijk van de staat waarin ‘ie verkeert en de versie die je hebt, tussen de paar honderd en 1200 euro waard. En die (toen al prijzige) Furby waar je kinderen zo om smeekten? Die is nu goed voor zo’n 700 euro. Toch niet gek voor een pratende knuffel.

Bron: HLN.be. Beeld: Instagram