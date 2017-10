Op 31 oktober is het weer tijd om lekker te griezelen. Tips om pompoenen uit te hollen en er gezichten in te maken zijn er te over, maar dít idee kende je nog niet.

In Amerika wordt Halloween groots gevierd en ook in ons land is het feest in opkomst. Wie zijn huis helemaal in Halloween-sferen wil brengen, gaat aan de slag met dit leuke DIY-idee.

Zo maak deze superleuke pompoen met haardos:

Heb je het gezicht in de pompoen gekerfd? Mooi. Snijd de bovenkant van de pompoen er nog even af en zet je favoriete kamerplant erbovenop. Heeft ‘ie meteen een mooie bos haar. Hoe leuk ziet dit eruit? Let op: zorg er wel voor dat de plant in een pot staat, anders is zijn ‘haar’ gauw dood.

Bron: goodhousekeeping.com. Beeld: iStock