Dit razend populaire (en spotgoedkope) luchtje is bijna weer verkrijgbaar

Het duurde precies een uur: na 60 minuten was Zeeman al helemaal door de voorraad van het spotgoedkope eau de parfum ‘Lucht’ heen. Goed nieuws: de budgetketen laat weten dat het luchtje binnenkort weer geproduceerd wordt en de winkelvoorraden worden aangevuld.

De vorige keer net misgegrepen? “Wacht dan op de nieuwe voorraad en bestel het parfum niet op verkoopsites als Marktplaats”, luidt het advies van Zeeman.

‘Lucht’ wordt op het web door slimme verkopers namelijk gerust voor tientallen euro’s aangeboden. Op Marktplaats wemelt het van de advertenties waar zo 20, 30 of zelfs 60 euro voor het parfumflesje wordt gevraagd.

Het luchtje is dus gerust een razend succes te noemen. Zeeman heeft wel vaker zulke acties, waarbij een product dat normaal gesproken toch best aan de prijs is, spotgoedkoop over de toonbank gaat. Zo verkocht de textielsuper eerder een bruidsjurk voor een kleine 30 euro. De budgetjurk was in een paar uur uitverkocht. En ook toen gingen adverteerders op Marktplaats er mee aan de haal.

Morgen start de verkoop van onze eigen eau de parfum Lucht. Afgelopen week was er veel aandacht voor onze geurtjes. We… Posted by Zeeman on Friday, August 28, 2020

Luchtje voor iedereen

Woordvoerder Caroline Turennout hoopt dat liefhebbers niet ingaan op de advertenties op dergelijke websites. “Het eau de parfum is juist bedoeld voor iedereen, voor een betaalbare prijs. Trap er niet in”, vertelt ze aan RTL Nieuws. Begin september komt er een nalevering en worden de winkels weer bevoorraad. We moeten dus nog even geduld hebben.

‘Lucht’ is verkrijgbaar in twee varianten. Eentje bestaat uit onder meer sinaasappel, neroli, vanille en sandelhout. De andere variant is een mix van citroen, kardemom, jasmijn, rozemarijn, witte muskus en vetiver.

Vervliegt je parfum snel? Zó blijft de geur langer hangen:

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock