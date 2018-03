Dít populaire hondenras is nu al 27 jaar lang de nummer één

Honden heb je in alle soorten en maten en vormen en groottes. Toch is er één hondensoort die we massaal willen en daarom het populairste is van allemaal.



En dat is al 27 jaar lang de labrador. Deze trouwe viervoeters zijn heel goed met kinderen en zijn echte familiehonden.

Nog meer kanjers

Omdat ze erg vriendelijk zijn tegen kinderen, besluiten veel mensen dat ze zo’n hond willen. Elk jaar vertelt de American Kennel Club wat de populairste en meest gekozen honden zijn ter wereld. Ook in 2017 is de eer aan de labrador. Na de labrador is ook de Duitse herder een favoriet. Na de herder staat de golden retriever op de derde plaats, gevolgd door de Franse én Engelse bulldog, de beagle en de poedel.

Bron: Flair. Beeld: iStock