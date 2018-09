Déze populaire schoonmaaktip van Pinterest maakt dweilen véél makkelijker

De vloer dweilen staat bij niet veel mensen op het lijstje van favoriete klusjes in het huishouden, maar toch moet het een keer in de zoveel tijd gebeuren. Waarom maken we zo’n vervelend klusje dan niet makkelijker?

Op Pinterest vind je tips op veel verschillende gebieden: je huis, je kleding, feestjes, cadeautjes. Ook schoonmaaktips mogen natuurlijk niet ontbreken. Op Pinterest zijn veel schoonmaaktips te vinden, maar slechts een aantal zijn zo populair als deze.

Sokken

Deze tip maakt het dweilen van je huis niet alleen makkelijker, maar ook goedkoper. Wanneer je namelijk een Swiffer-systeem in huis hebt, moet je ook steeds nieuwe doekjes kopen. Onzin eigenlijk, want daar kun je volgens deze tip op Pinterest ook iets anders voor gebruiken; een oude sok. Van oude sokken kun je heel gemakkelijk een doekje voor de dweil maken die je vervolgens gewoon in de was kunt gooien. Handig!

Beeld: iStock.