Déze populaire smaak thee is binnenkort misschien niet meer verkrijgbaar

In Nederland wordt er per dag ongeveer 3,5 miljoen liter thee gedronken. Dat kan binnenkort weleens minder worden, want er is slecht nieuws voor liefhebbers van een bepaalde smaak.

Er is namelijk een tekort aan rooibosthee doordat de oogst in Zuid-Afrika door de droogte vorig jaar en dit jaar is mislukt. Daarnaast neemt de vraag naar rooibosthee wereldwijd ook toe omdat deze smaak in Azië ook steeds populairder wordt.

Leverbaar

Doordat er te weinig van deze thee beschikbaar is, stijgt de prijs flink. Sinds 2011 is deze thee 400% duurder geworden en nu lijkt het zelfs ook mogelijk dat er binnenkort helemaal geen rooibosthee meer leverbaar is. Er is al geprobeerd om de struik ergens anders te laten groeien, maar dat is mislukt. Er is nog geen zicht op verbetering, alleen wanneer het weer gaat regenen zullen de boeren weer meer kunnen oogsten.

BEKIJK OOK DEZE VIDEO:

Dan maar een kopje zelfgemaakte weerstandthee?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS.nl. Beeld: iStock.