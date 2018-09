Dit zijn ze dan: de populairste babynamen van 2018 tot nu toe

Of je nu moeder bent, moeder wordt óf gewoon ontzettend nieuwsgierig bent: de top 20 populairste babynamen is altijd leuk om te lezen.

Met dank aan de Sociale Verzekeringsbank kunnen hebben we nu al een idee van wat de populairste babynamen van 2018 (tot nu toe) zijn. Hoe dat zit? De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag. Zo kunnen ze zien welke namen pasgeboren baby’s hebben gekregen. Normaal gesproken presenteren zij in januari het jaaroverzicht van de meest populaire kindernamen, maar ze vonden dat het tijd was voor een tussenstand.

De nummers één van vorig jaar, voor jongens Noah en meisjes Emma, zijn dit jaar beide gezakt naar plaats twee. Ook is er plaats gemaakt voor een aantal nieuwe namen in de top 20: bij de meisjes Lieke, Fenna en Maud, bij de jongens Lars en Benjamin.

De top 20 meisjesnamen in de eerste helft van 2018:

Julia Emma Sophie Tess Zoë Anna Mila Sara Eva Noor Nora Saar Evi Lotte Olivia Lieke/Liv Lauren Yara Fenna Maud

De top 20 jongensnamen in de eerste helft van 2018:

Lucas Noah Levi Sem Luuk Finn Milan Daan Bram Mees Jesse Liam Noud James Thomas Adam Max/Sam Lars Benjamin Thijs

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.