Dít is momenteel de populairste barbecue

Het is vandaag de eerste officiële zomerse dag van 2018 – het is namelijk warmer dan 25 graden geworden. In het zuidoosten kan het zelfs 29 graden worden en daarmee breken we alle records.

Het is dan ook de warmste 19 april ooit gemeten.

Vergeet die zak kolen niet

In Lelystad is het met 28,5 graden tot nu toe het warmst. En bij warm zomerweer hoort een barbecue, natuurlijk. Er worden dan ook 10 keer zoveel barbecues verkocht in de eerste week van april ten opzichte van de eerste week van maart. Er is een stijging in zoekopdrachten van 385% vergeleken met de eerste week van maart. En wat we dan zoeken? De populairste barbecue blijft nog altijd die met houtskool, aldus bol.com.

En bij zomerse temperaturen hoort bescherming én afkoeling. Daarom worden er momenteel 2,5 keer zoveel zonnebrand en zwembadjes verkocht dan in dezelfde week van vorig jaar.

Bron: bol.com. Beeld: iStock