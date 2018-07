Dit zijn tot nu toe de populairste Britse babynamen van dit jaar

Engelse babynamen zijn ook in Nederland heel populair. Een beetje extra inspiratie van over de grens is nooit weg, dus we sommen de populairsten voor je op.

Sommige namen zijn zelfs zo leuk, dat ze ook helemaal passen bij Nederlandse kids. Inspiratie voor jouw (klein)kind nodig?

De 15 populairste jongensnamen tot nu toe in 2018 die ook leuk kunnen zijn voor onze kroost:

1. Oliver

2. Logan

3. Noah

4. George

5. Harry

6. Leo

7. Charlie

8. Jack

9. Freddie

10. Alfie

11. Oscar

12. Arthur

13. Henry

14. Ethan

15. Archie

Maar ook uit de 20 populairste meisjesnamen valt genoeg inspiratie te halen:

1. Olivia

2. Sophia

3. Amelia

4. Lily

5. Emily

6. Ava

7. Isla

8. Aria

9. Mia

10. Isabella

11. Isabelle

12. Ella

13. Charlotte

14. Grace

15. Evie

Bron: countryliving.com. Beeld: iStock