Dít zijn de populairste honden- en kattennamen van 2017

Als je dit jaar nog van plan bent een huisdier te nemen, weet dan: dit is wereldwijd dé hipste naam voor zowel katten als honden.

En dat is: Luna.

Voor honden zijn dit verder de grootste hits:

2. Charlie

3. Bella

4. Ruby

5. Max

6. Archie

7. Coco

8. Frankie

9. Bailey

10. Molly

Als het gaat om katten, is de lijst iets anders samengesteld, hoewel er wel wat overeenkomsten zijn:

2. Coco

3. Leo

4. Bella

5. Charlie

6. Simba

7. Milo

8. Max

9. Tilly

10. Frankie

In Nederland is tot nu toe Max nog de populairste hondennaam. Bij katten is in ons land momenteel Pip het hipst.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock