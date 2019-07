Dít zijn momenteel de populairste honden- en kattennamen in Nederland

Een leuke, originele naam bedenken voor je trouwe viervoeter is best lastig. Toch zijn er een paar honden- en kattennamen die erg populair zijn onder de baasjes.

Huisdierenverzekeraar Reaal Dier & Zorg heeft in een jaarlijks overzicht de populairste namen voor honden en katten op een rijtje gezet. Hoewel de favoriete hondennaam al jaren hetzelfde is, is er bij de katten dit jaar toch veel veranderd.

Vierde keer

Max is opnieuw de populairste naam voor een hond. Deze hondennaam staat al voor de vierde keer bovenaan. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de populariteit van Formule 1-coureur Max Verstappen. De enige nieuwe hondennaam in de top vijf is Lola op de vijfde plek, achter Bella, Pip en Bo.

The Lion King

In de top 5 populairste namen voor katten staan wat meer verrassingen. Zo was de naam Luna vorig jaar favoriet, maar die is dit jaar uit de top verdwenen. Momenteel staat Simba op nummer één, een nieuwe naam in de top 5. Volgens de dierenverzekeraar kan dit komen doordat volgende week een remake van The Lion King in première gaat. Verder heten ook veel katten in Nederland Nala (2), Bella (3) of Milo (5).

De uitkomsten zijn gebaseerd op een analyse van ruim 120.000 polishouders.

Bron: ANP. Beeld: iStock