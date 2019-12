Dít zijn in Nederland de populairste hondennamen van 2019

Het kan soms best lastig zijn om een leuke én originele naam te bedenken voor je trouwe viervoeter. Niet voor niets dat er een paar hondennamen erg populair zijn onder alle baasjes.

Rover, ’s werelds grootste netwerk van huisdieroppassers en hondenuitlaters, onthult de populairste hondennamen van 2019, gebaseerd op data van meer dan 2 miljoen huisdiereigenaren.

Met stip op nummer 1 in de lijst staat de jongenshondennaam Max. Wees dus niet verbaasd als andere honden in het bos reageren op jouw stem. En op nummer 2 en 3 prijken de meisjeshondennamen Luna en Lola. Nieuw in de lijst is de naam Pip, die overigens ook populair is onder baby’s.