Het jaar van de puppy: dit zijn de populairste hondennamen van 2020

2020 was het jaar van de puppy. Veel mensen besloten dat het met al die tijd thuis het perfecte moment was om een hond te nemen. Welke hondennamen waren dit jaar populair bij de nieuwe baasjes?

Huisdierenverzekering Petplan zag dit jaar een flinke stijging in de aanmeldingen van puppy’s. Er zijn dus heel wat hondenbezitters bijgekomen en hun viervoeters kregen veel verschillende namen. Toch waren Luna en Max dit jaar opnieuw de populairste hondennamen.

Populairste hondennamen van 2020

Petplan onderzocht op basis van de aanmeldingen en bestaande data van in totaal 9000 huisdiereigenaren welke hondennamen dit jaar het meest gekozen werden. Dat waren net als vorig jaar Luna en Max, maar dit jaar zijn ze wel van positie gewisseld.

In de top 5 van 2020 staan precies dezelfde namen als vorig jaar, maar er zijn dit jaar ook nieuwe hondennamen binnengekomen in de top 10:

Luna Max Bobbie/Bobby Bella Pip Buddy Charlie Joep Ollie Nala

Vorig jaar stonden Bo, Lola, Balou, Sam en Lizzy nog in de lijst, maar de nummer 5 tot en met 10 ziet er dit jaar heel anders uit. Wanneer je de rijtjes opsplitst in reutjes en teefjes, is er ook nog wat verschil te zien. De naam Guus stond vorig jaar nog op nummer 3 in het rijtje van de reutjes, maar is nu helemaal uit de lijst verdwenen:

Reutjes

1. Max

2. Buddy

3. Bobbie/Bobby

Teefjes

1. Luna

2. Bella

3. Pip

Bron: Petplan. Beeld: iStock