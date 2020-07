Dít zijn de populairste kamerplanten op dit moment

Een groen interieur vol planten is helemaal hip. Wil je ook een groene vriend in huis halen, maar weet je niet welke? Dít zijn populairste kamerplanten.

In tijden van corona hebben veel mensen ineens ontdekt tóch groene vingers te hebben. Het hebben van veel kamerplanten is dan ook helemaal in. Maar wat zijn eigenlijk de favorieten?

En dan met name de erwtenplant doet het goed tegenwoordig. Het is een opvallende plant die een mooi plekje in huis verdient. De groene bolletjes die aan steeltjes groeien lijken op doperwten, vandaar de naam. Zorg er bij deze plant wel voor dat-ie op een lichte plek staat, waar de plant niet te veel direct zonlicht krijgt. Geef ‘m ook niet te veel water, want hij kan goed tegen droogte.

Monstera

Deze gatenplant is al een tijdje erg populair, en nog steeds vliegt-ie als warme broodjes over de toonbank. Dit komt omdat de plant weinig onderhoud nodig heeft, waardoor het een ideale plant is voor beginners. Bovendien ziet hij er fantastisch uit. Je fleurt je huis er gelijk mee op en dat is natuurlijk de bedoeling van kamerplanten.

Koffieplant

Als je die prachtige glanzende donkergroene bladeren ziet, begrijp je meteen waarom het iedereens favoriet is. Het is een kleine plant die gelijk opvalt als-ie ergens in huis staat. De koffieplant heeft twee keer per week water nodig en voor de rest is het een erg makkelijke plant. En het leuke is dat als je het plantje genoeg liefde geeft, je er straks je eigen koffie van kunt maken. Interieurtip: plant het koffieplantje in een koffiemok. Ziet er hartstikke leuk én origineel uit.

Olijfboom

Dit jaar genieten de meeste mensen van een vakantie in eigen land, of misschien zelfs wel eigen tuin. Breng dan heel makkelijk de mediterrane sferen je tuin in en plant een paar olijfbomen. Het is een makkelijke boom en ziet er prachtig uit. Je hebt ze in klein, groot en mégagroot.

Kentiapalm

Deze tropische palm heeft prachtige frisgroene bladeren en staat mooi in ieder interieur. Bovendien is het een ideale plant voor mensen die geen groene vingers hebben, want hij heeft weinig onderhoud nodig. Let op: de kentiapalm moet je niet op de groei kopen, want hij groeit erg traag. Zorg er dus voor dat je er een kiest die gelijk de perfecte grootte heeft.

Strelitzia

Dit is een echte blikvanger. Het is een grote plant met prachtige bladeren, die zorgen voor een jungle in je eigen huis. Geef deze plant voldoende water en zorg dat de grond vochtig blijft. Het is een paradijsvogel en houdt van veel licht. Dus zet de strelitzia het liefst bij het raam.

