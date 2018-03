Dít is momenteel het populairste land voor een huwelijksreis (en er is geen wit strand)

Wie gaat trouwen droomt er natuurlijk van om na de grote feestdag samen op vakantie te gaan.

En dat denk je al gauw aan witte stranden en palmbomen, als je het hebt over een huwelijksreis. Maar niets is minder waar, want momenteel is er een hele andere bestemming heel populair.

Lekker rustig

En dit land had niemand verwacht, want je associeert het misschien niet gelijk met romantiek. Volgens Pinterest is momenteel Zwitserland dé bestemming voor net getrouwde stellen. De zoekopdrachten naar dit land is wat huwelijksreizen betreft het afgelopen jaar maar liefst met 856% gestegen. De natuur, de bergen, meren en de ultieme rust lijken dé kwaliteiten te zijn waar alle liefdeskoppels voor vallen. Daarnaast kun je er heerlijk eten en zijn er genoeg schattige steden om te bezoeken.

Tja, als je deze foto’s ziet, dan snap je het wel:

#zwitserland #swiss Thx @annelienchestnut Een bericht gedeeld door zwitserland (@zwitserland) op 15 Okt 2013 om 4:58 (PDT)

Zomer in Zwitserland. Een bericht gedeeld door zwitserland (@zwitserland) op 8 Jul 2013 om 6:49 (PDT)

