Portugal reisadvies is aangepast: dit moet je weten als je hierheen gaat

Een heerlijke stedentrip naar het prachtige Lissabon of juist genieten op het strand in de Algarve. Heb je plannen om deze zomer naar de Portugese zon te vertrekken? Of héb je al geboekt? Dan moet je even opletten, want Nederland heeft het reisadvies voor bepaalde delen in Portugal aangepast.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt zelfs af om de komende periode je spullen te pakken en naar Portugal te vertrekken. Sommige delen van het land zijn nu ‘oranje’.

Oranje reisadvies

Een reis naar de oranje-gebieden in Portugal is volgens het ministerie alleen te verantwoorden als het een noodzakelijke reis is. Die langverwachte vakantie waar veel mensen naar uitkijken is dat helaas niet. In Porto, Lissabon en de gebieden eromheen is de verspreiding van het coronavirus de laatste tijd toegenomen, waardoor het niet veilig genoeg is om daar rustig vakantie te vieren.