Híer komt post voor 'Sinterklaas in Spanje' uiteindelijk terecht

Heeft jouw kind of kleinkind weleens een brief geschreven naar ‘Sinterklaas in Spanje’ en deze ook echt in de brievenbus gedaan? Deze brieven worden er in het sorteercentrum netjes uitgevist en naar een speciale plek gebracht.

Al twintig jaar stuurt PostNL de brieven voor Sinterklaas naar kinderboerderij Het Weverkeshof in Nuenen in Brabant. De brieven met alleen ‘Sinterklaas’ komen hier terecht, maar de boerderij is ook het officiele postadres van de sint en gezinnen sturen dus vaak ook rechtstreeks brieven naar de boerderij. Ruim zestig vrijwilligers zitten elk jaar weer klaar om kinderen een antwoord te sturen, elke brief aan de sint krijgt namelijk een antwoord. Hoeveel brieven voor Sinterklaas PostNL elk jaar doorstuurt, is niet bekend.

Antwoord

Om een antwoord van de sint te krijgen moet er wel een adres op de brief staan en moet er een extra postzegel in de envelop zitten. Omdat al dit werk door vrijwilligers wordt gedaan, is er namelijk geen geld voor extra postzegels. De vrijwilligers krijgen een standaardbrief waarmee ze het antwoord beginnen, maar vullen dit ook aan met een persoonlijke boodschap voor de afzender. Een persoonlijke brief van de sint, dat is toch het allerbeste cadeautje?

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.