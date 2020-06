Hé Google! Praat met Libelle, ontdek de nieuwste lifehacks en win een Google Nest-speaker

Bij Libelle zijn we dol op lifehacks. Waarom? Nou, ze maken het leven een stuk makkelijker én het bespaart tijd. Wie wil dat nou niet? Daarom kun je favoriete lifehacks nu ook beluisteren op je telefoon, tablet, Google Nest of Google Home dankzij Google Assistant.

Geen Google Nest speaker in huis? Lees gauw verder, want je kunt er 1 van de 100 winnen!

Advertentie

“Hé Google, praat met Libelle!”

Nieuwsgierig naar zo’n lifehack? Het is heel simpel. Je hoeft alleen maar te zeggen: “Hé Google, ik wil praten met Libelle!” en de rest volgt vanzelf.

Zo werkt het

Om te praten met Libelle heb je óf een slimme speaker nodig zoals een Google Home of Google Nest of je kunt de Google Assistent op je telefoon downloaden, zowel voor iPhone of Android-telefoon. Sommige speakers zoals de Sonos One en de JBL Link hebben een ingebouwde assistent, hiermee kun je ook met Libelle praten. Let wel op dat je de speaker hiervoor hebt ingesteld.

Praten met Libelle via je Google Home of Google Nest speaker

Zorg dat de microfoon is ingeschakeld en je Google Home of Google Nest is verbonden met internet Zeg: “Hé Google, ik wil praten met Libelle” Et voilà, je hoort nu de nieuwste Libelle lifehacks

Via je tablet of telefoon praten met Libelle

Download de Google Assistant-app op je iPhone of Android-telefoon Zeg: “Hé Google, ik wil praten met Libelle” Et voilà, je hoort nu de nieuwste Libelle lifehacks

Meer weten? Lees dan snel onze FAQ >

Win 1 van de 100 Google Nest speakers!

Nieuwsgierig geworden? We mogen 100 Google Nest-speakers weggeven. Kans maken? Vul dan onderstaand winformulier in!