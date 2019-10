Prachtig herfstweer in aantocht: donderdag 20 graden

Je kunt het je waarschijnlijk niet voorstellen als je nu naar buiten kijkt, maar de komende dagen staan in het teken van prachtig herfstweer. Vooral donderdag is het genieten geblazen: het wordt dan in een groot deel van het land 20 graden.

Vandaag vallen er de nodige buien en blijft de temperatuur hangen op zo’n 15 graden. Morgen stijgt deze naar 16 à 17 graden, en in het zuidoosten van het land kan het al 18 à 19 graden worden, meldt Buienradar.

Advertentie

Lekker warm

Mocht je deze herfstvakantie nog iets leuks willen doen, dan kun je dit dan ook het beste op donderdag doen. Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland wordt het lekker warm met temperaturen rond de 20 graden en misschien wel iets meer.

Wisselvallig weer

Strakblauwe luchten hoef je overigens niet te verwachten: zon en bewolking wisselen elkaar af. Vooral vrijdag is een echte overgangsdag en zaterdag is het wisselvallig en een flink stuk kouder.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock