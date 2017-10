Pretparken spelen op ludieke manier in op lerarenstaking deze week

Op 5 oktober gaan de leraren in het basisonderwijs weer staken. Ouders dienen die dag zelf voor opvang van de kinderen te zorgen en daar spelen pretparken in Nederland goed op in.

Verschillende pretparken in Nederland bieden namelijk korting op entreebewijzen aan, of gaan zelfs speciaal op 5 oktober open omdat er die dag gestaakt wordt.

Hoe zou het met orang-oetan baby Baju uit bovenstaande video zijn? Misschien zie je ‘m wel op 5 oktober!

Speciaal open

Pretparken die speciaal hun deuren die dag zullen openen zijn bijvoorbeeld Tivoli (in Berg en Dal bij Nijmegen) en de Julianatoren (in Apeldoorn). Tivoli is normaal alleen open voor Halloween in oktober en biedt op 5 oktober zelfs een korting van €2,- op een toegangsbewijs aan. Kaartjes kosten die dag €11,- in plaats van €13-. De korting geldt alleen aan de kassa en niet online.

Flinke korting

Andere parken die korting bieden zijn Hellendoorn en de Apenheul (beide in Apeldoorn) en het Dolfinarium (in Harderwijk). En je betaalt 5 oktober op alle drie de plekken ook écht veel minder dan normaal. De Apenheul en het Dolfinarium laat iedereen naar binnen voor een tientje, terwijl je op andere dagen meer dan het dubbele betaalt. Hellendoorn geeft €11,- korting: kaartjes kosten donderdag daarmee €18,95 per persoon.

Bron: Metro. Beeld: ANP.