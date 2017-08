Zó duur wordt de nieuwe iPhone en dat is de reden waarom

Ieder jaar kijken de echte fans er alweer naar uit: de lancering van de nieuwe iPhone. Vandaag kwam er groot nieuws over het toestel naar buiten.

Het is nog niet officieel bekend gemaakt, maar er wordt verwacht dat Apple in september de nieuwe iPhone op de markt brengt. En dat wordt een heel andere smartphone dan we van Apple gewend zijn. Zo zou het toestel volgens insiders een randloos scherm krijgen, zonder home-knop en zou de iPhone draadloos opgeladen kunnen worden.

Prijskaartje

Met al die nieuwe functies krijgt de nieuwste smartphone een flink prijskaartje. Volgens New York Times gaat het toestel 1000 dollar kosten, wat omgerekend rond de 845 euro is. Tja, je moet er wat voor over hebben…

