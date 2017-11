Primark verrast weer met een prachtig lampje – dat gelijk doet denken aan 1 van de bekendste Disneyfilms ooit.

Het is namelijk een prachtige roos – nét als die in Belle en het Beest, ja. Deze verliest alleen geen blaadjes en blijft dus mooi.

Spotprijsje

Hoe romantisch wil je het hebben, op je slaapkamer? In een aantal winkels van Primark zal dit exemplaar binnenkort in onder andere Nederland, België en Engeland te koop zijn voor slechts 10 euro. Als ‘ie eenmaal te koop is kun je er maar beter snel bij zijn, want we gokken dat ook dit item binnen mum van tijd uitverkocht zal zijn. De duizenden positieve reacties stromen op social media in ieder geval al binnen.

Zie jij het al in je huis staan?

The newest must-have to add to your #BeautyAndTheBeast collection! Rose Light £8/€10 (Coming soon to: 🇬🇧🇳🇱🇩🇪🇧🇪🇦🇹) #Primark #Primania #PrimarkXDisney Een bericht gedeeld door Primark (@primark) op 1 Nov 2017 om 8:05 PDT

Bron: Flair. Beeld: iStock