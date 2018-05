Het internet heeft het nóg over deze 'blunder' van prins Charles tijdens de royal wedding

De bruiloft van prins Harry en Meghan Markle was zo prachtig, dat het een week later nog druk nabesproken wordt. Er duikelen namelijk steeds meer details op die je wellicht gemist hebt.

Prins Charles vervulde tijdens de huwelijksceremonie een belangrijke rol, door met Meghan naar het altaar toe te lopen. Daarna leek hij de camera’s éven te zijn vergeten.

Snurk

Tijdens de indrukwekkende speech van dominee Michael Curry, leek het er namelijk op dat de 69-jarige prins in slaap dommelde. En precies op dat moment waren de camera’s op hem gericht. Uiteraard ging Twitter direct los en tot op de dag van vandaag is de vraag nog: viel Charles nou in slaap op Harry en Meghans bruiloft, probeerde hij zijn lach in te houden, of was hij heel erg geraakt door de toespraak?

Oordeel zelf…

Someone kick Prince Charles I think he fell asleep #RoyalWedding — D Mcgee (@DMcgee22nd) May 19, 2018

#RoyalWedding

Is #PrinceCharles falling asleep or just moved?

Something that Camilla asks herself whenever they get romantic. — Brad Linden (@BradLindenSoCal) May 19, 2018

Prince Charles’ already asleep😂 don’t blame you shag, get some kip in😂 — Ols (@ols_hoops3108) May 19, 2018

