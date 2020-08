Veilig of niet? Zó zit het met de privacy van de corona-app

Vanaf deze week is de corona-app voor iedereen te downloaden. Minister Hugo de Jonge wil de app gebruiken om het bron-en contactonderzoek aan te vullen, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is kritisch over de CoronaMelder-app. Zij vinden dat de privacy van gebruikers nog onvoldoende gewaarborgd is.

Maar hoe zit het nu precies met de privacy van de corona-app? Wij leggen het je hier uit.

Advertentie

Hoe werkt de corona-app precies?

Met behulp van bluetooth houdt de corona-app in de gaten bij wie je in de buurt bent geweest. Wel goed om te weten: de app werkt alleen als beide personen de app hebben geïnstalleerd. Op basis van bluetooth-signalen ziet de app of, hoe lang én hoe dicht je bij de ander bent geweest. De app zou met een ‘aanzienlijke betrouwbaarheid’ kunnen meten of je gevaarlijk dichtbij een besmet persoon bent geweest. Mensen die dus misschien besmet zijn geraakt, krijgen een waarschuwing, waardoor ze zich sneller kunnen afzonderen en op die manier voorkomen dat zij het virus op hun beurt aan anderen doorgeven. Hoewel de app al voor iedereen te downloaden is, werkt die vooralsnog alleen in Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland. Het gaat nog om een testfase.