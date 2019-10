Sinds kort problemen met je iPhone of iPad? Dit kan weleens de oplossing zijn

Vertoont jouw iPhone of iPad de laatste tijd kuren? Grote kans dat dat iets met de laatste update te maken heeft. Daar is nu gelukkig iets aan te doen.

Een maand geleden introduceerde Apple een nieuwe versie van het besturingssysteem iOS, iOS 13. Heb jij je telefoon sindsdien geüpdatet? Dan kan het zijn dat je tegen wat problemen aan bent gelopen. Hoorde je bijvoorbeeld geen beltoon meer bij een inkomend gesprek? Dat had alles met deze update te maken.

Advertentie

Nieuwe versie

Apple is met de verschillende gemelde problemen aan de slag gegaan en heeft een nieuwe versie van het besturingssysteem gepubliceerd. Wanneer je nu opnieuw de update op je telefoon download, moeten de problemen verholpen zijn. Zo moet de beltoon of trilfunctie het weer doen, moeten de problemen met bluetooth in de auto opgelost zijn en zou het niet meer voor moeten komen dat telefoongesprekken na ongeveer een minuut wegvallen.

BEKIJK OOK: Dankzij deze sneltoets op je iPhone hoef je nooit meer je e-mailadres te typen.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: iStock