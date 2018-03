Met dit goedkope product van de Action is onkruid verwijderen een eitje

Het voelt misschien nog niet echt als lente, maar het kan zomaar zijn dat we over een paar weken ineens wel in de tuin kunnen zitten. Daar moet je natuurlijk op voorbereid zijn.

Nu de zomertijd in is gegaan, kan het toch niet lang meer duren voor we in de zon in de tuin kunnen zitten? Het paasweekend is dan ook hét uitgelezen moment om de tuin zomerklaar te maken. Is er in de winter weel onkruid in de tuin gekomen? Pak het goed aan en verwijder al het ongewenste groen met een speciale onkruidbrander. Goed nieuws: deze brander wordt vanaf deze week ook verkocht bij Action voor slechts €19,99. Dat scheelt een hoop gedoe! Extra handig: je kunt de brander ook gebruiken om de barbecue aan te steken. En dat kunnen we hopelijk ook heel snel weer gaan doen.

Beeld: iStock.