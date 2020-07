In déze provincie hebben de meeste mensen last van verkeersoverlast

Scheuren door de bebouwde kom, fietsers afsnijden, onmogelijke inhaalmanoeuvres: verkeersoverlast komt in vele vormen. Maar dat het vervelend en bovenal gevaarlijk is, is een ding dat zeker is.

In de provincies Zuid-Holland en Limburg kunnen ze daar over meepraten. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat deze inwoners de meeste verkeersoverlast ervaren.

Advertentie

Agressief rijgedrag

Het onderzoek werd gedaan onder 135.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder. De vragen werden onderverdeeld in hardrijden, parkeerproblemen en agressief gedrag. In Limburg blijkt vooral hardrijden een grote ergernis, terwijl Zuid-Holland vooral moeite heeft met parkeerproblemen. Beide provincies scoren ook het hoogst wanneer het aankomt op agressief rijgedrag.