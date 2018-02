Mensen in deze provincie hebben het minst vaak ruzie met de buren

Dol op de buren, of lig je juist regelmatig in de clinch met ze? Uit landelijk onderzoek blijkt dat mensen in déze provincie het best met hun buurtjes door een deur kunnen.

Het Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum (R.I.C.) vroeg aan mensen uit 1800 huishoudens of zij weleens ruzie hadden met de buren. “Ja”, zegt gemiddeld 21% van de Nederlandse bevolking, wat betekent dat één op de vijf Nederlanders weleens mot heeft gehad met een buurman of -vrouw.

De meeste ruziemakers wonen in Flevoland, waar 29% toegeeft een conflict te hebben of te hebben gehad met de buren. De meest ‘vredelievende’ buren wonen in Zeeland: één op de tien Zeeuwen heeft daar weleens ruzie met de mensen die een deurtje verder wonen.

Oorzaken van overlast

Het gros van de burenruzies ontstaat door geluidsoverlast door muziek, wat door 25% van de ondervraagden als hoofdreden voor ruzie wordt opgegeven. Ook kinderen (goed voor 17%) zorgen voor veel ergernis. Huisdieren (13%), verbouwingen (8%) en andere vormen van geluidsoverlast (6%) maken de top vijf van oorzaken van burenruzies af.

Benieuwd hoe jouw provincie scoort? De onderzoeksresultaten zijn op deze pagina te vinden.

