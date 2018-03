Libelle Legt Uit: waarom doen we aan de voorjaarsschoonmaak?

De lente nadert en daarmee ook de voorjaarsschoonmaak. Het klinkt misschien wat ouderwets, maar toch doet nog steeds een op de drie Nederlanders mee aan deze extra grondige schoonmaaksessie. Maar waarom doen we eigenlijk de grote schoonmaak in de lente?

Helpling.nl, het online platform voor het boeken van een huishoudelijke hulp, geeft uitleg.

Begin jij binnenkort ook met de voorjaarsschoonmaak? Dan komt deze extra voordelige schoonmaakbox vast goed van pas:

Waarom opruimen in de lente?

Vroeger werden huizen verwarmd door haarden en kolenkachels. Er werd alles aan gedaan om te voorkomen dat de warmte zou ontsnappen. De hele winter zaten huizen potdicht, dus de komst van de lente en het warme weer was de perfecte gelegenheid om het huis te luchten en flink te poetsen. Natuurlijk is er tegenwoordig ook een praktische reden: in de winter is het donker en als het buiten grauw is, zie je stof amper liggen. In het voorjaar, zie je al dat stof wél.

Schoon huis, schone geest

Nou is het voorjaar natuurlijk een perfect moment om tot die schoonmaak over te gaan. Maar eigenlijk is opruimen in welk seizoen dan ook goed voor je geest. Rommel kan namelijk stress vergroten. In een rommelig huis ben je eerder afgeleid en worden je zintuigen constant geprikkeld. Dat maakt je sneller moe. Een stapel papieren op tafel kan bijvoorbeeld worden opgevat alsof je werk eindeloos is.

Bespaar tijd en geld

Studies tonen daarbij aan dat een omgeving met veel troep ook automatisch meer rommel veroorzaakt. En zo beland je in een vicieuze cirkel. Best logisch, als je er zo over nadenkt: als je veel moeite hebt gedaan om je huis aan kant te maken, wil je je harde werken niet verpesten. Een schoon huis blijft dus ook sneller schoon. Plus: als je weet waar alles in huis ligt, kost het je ook minder tijd om spullen te vinden. Daarnaast zul je minder snel vervangende spullen hoeven te kopen die je simpelweg kwijt bent geraakt in de rommel.

Leiding over je huis betekent leiding over je leven

Volgens verschillende psychologen zien zij dat mensen die de leiding kunnen nemen over schoonmaken en organiseren, ook verantwoordelijker omgaan met hun gezondheid en gewicht. Zo zou je dus ook nog eens kunnen stellen dat regelmatig opruimen, of aan een goede voorjaarsschoonmaak doen, écht goed voor je is.

Meer huishoudtips lezen of lifehacks voor bij het schoonmaken zien? Like Libelle Houdt Huis op Facebook!

Bron: Helpling.nl. Beeld: iStock