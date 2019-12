Wat een pech: puppy Giorgio zat met pootjes vast in de roltrap

De roltrap kan af en toe flink gevaarlijk zijn voor mensen, maar helaas ook voor dieren. De 7 maanden oude pup Giorgio kwam vorige week zondag pijnlijk met zijn pootjes vast te zitten in de roltrap van een winkelcentrum in Amstelveen.

Zijn baasjes waren een middag aan het winkelen in het winkelcentrum. Samen met hun viervoeter pakte het echtpaar de roltrap naar beneden.

Overal bloed

Miriam Bosman van Dierenambulance Amstelland was die beruchte dag toevallig in de buurt en vertrok vlug richting het winkelcentrum. “Er was grote paniek. Giorgio’s poten en buik zaten onder het bloed”, laat ze aan NH Nieuws weten.