Puppy Oliver vliegt het internet over omdat-ie op een teddybeer lijkt

Niet alleen mensen, ook dieren kunnen tegenwoordig razend populair zijn op Instagram. Puppy Oliver uit Noorwegen is zo’n beestje met tienduizenden volgers. De reden? Zijn ‘fans’ vinden dat Oliver op een teddybeer lijkt.

Knuffelbeer

Dat is ook niet zo heel gek: met zijn schattige ronde ogen, lieve neusje en knuffelige krullen heeft Oliver ook écht wel wat weg van een teddybeer. In feite is de viervoeter een acht maanden oude Spitzpoo-puppy die met zijn eigenaren is Oslo woont.

Meteen verliefd

Steffen Finstad en Sofie Lund (allebei 23) adopteerden puppy Oliver in mei. “We waren eigenlijk op zoek naar een cockapoo, maar toen we Oliver zagen, waren we allebei meteen verliefd op ‘m”, vertelt het stel aan Daily Mail. Inmiddels delen Steffen en Sofie bijna dagelijks schattige foto’s van Oliver en heeft het beestje al bijna 70 duizend volgers verzameld. “We krijgen heel vaak te horen dat mensen hem op een teddybeer vinden lijken.”

Kijk en oordeel zelf:

Bron: Instagram & Daily Mail. Beeld: iStock