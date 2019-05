Dit is volgens onderzoek het effect van puzzelen op je brein

Vul jij altijd als eerste de puzzel in Libelle in en gaat er ook altijd een puzzelboekje mee op vakantie? Deze hobby blijkt een positief effect te hebben op je brein. Althans, op dat van 50-plussers.

Uit onderzoek van de Universiteit van Exeter en King’s College Londen blijkt dat het brein van 50-plussers die regelmatig puzzelen scherper is. Meer dan 19.000 mensen vulden een online enquête in en uit hun antwoorden bleek dat mensen die regelmatig een puzzel als sudoku of kruiswoordpuzzels invullen een beter geheugen en een betere concentratie hebben.

Advertentie

Testjes

De onderzoekers vroegen de deelnemers hoe vaak ze puzzelen en wat hun leeftijd is en daarnaast moesten ze een aantal testjes doen. Uit die gegevens kwam een onverwachte conclusie: de leeftijd van de hersenen van mensen die regelmatig woordpuzzels doen, is 10 jaar lager dan hun echte leeftijd. Daarnaast zorgen deze puzzels ervoor dat je je gedurende de dag beter kunt concentreren.

Libelle puzzelen

Genoeg redenen om wat vaker dat puzzelboekje te pakken. Met dit boekje train je urenlang je hersenen:

Libelle puzzelen €2,75 Bekijk hier

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.com. Beeld: iStock