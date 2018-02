Dé uitdaging voor puzzelfans: deze puzzel is volledig wit

Kun jij werkelijk alle puzzels aan? Dan hebben we een leuke uitdaging voor je: deze puzzel is niet alleen helemaal wit, de stukjes zijn ook nog eens kleiner dan die van een normale puzzel.

Ga daar maar even voor zitten. De makers van deze Japanse puzzel noemen hun uitvinding ‘Pure Hell’. Of het een leuke uitdaging wordt, is dus nog maar afwachten. Het originele formaat van de puzzel is 26 bij 38 centimeter, maar zeg je nu: “Dat is voor mij te makkelijk”, dan kun je ook voor de grote variant (40 bij 50 centimeter en 2000 stukjes) gaan.

Hersenkraken

Denk je nu als echt puzzelfanaat: die puzzel moét ik hebben? Helaas is de Oosterse puzzel nog niet in Nederland verkrijgbaar. Gelukkig zijn er genoeg websites waar je vergelijkbare ‘onmogelijke’ puzzels kunt vinden. Lekker hersenkraken!

Could you handle this puzzle? The Japanese puzzle company, Dokodemo, have released these hideously tricky jigsaws that are aptly named, ‘Pure Hell’! 😅

https://t.co/F2uw6vClXo pic.twitter.com/Kmwai7uGmL — Gibsons (@Gibsons_puzzles) 23 februari 2018

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Metronieuws.nl. Beeld: iStock