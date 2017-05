Onthuld: zó vaak zou je je pyjama moeten wassen

De pyjama is typisch zo’n kledingstuk dat je veel draagt maar niet per se ook vaak wast. Terwijl het volgens experts beter is om dit wél te doen. Maar na hoeveel dagen hoor je je pyjama nu eigenlijk in de wasmachine te stoppen? En wat gebeurt er als je dit niet doet?

Uit een recente studie is gebleken dat mensen maar liefst twee weken of langer dezelfde pyjama dragen. Of het tijd is om te wassen bepalen ze door aan het kledingstuk te ruiken, zo geeft 50 procent van de mannen aan en 41 procent van de vrouwen.

Hoe vaak moet je wassen?

Best schokkend als je bedenkt dat je minstens één keer per week je pyjama zou moeten wassen. Je pyjama is namelijk een echte bron van bacteriën. De bovenste laag van je huid is vaak vettig en zit vol met bacteriën, die vervolgens op je pyjama terecht komen. Deze bacteriën kunnen infecties veroorzaken in wondjes, acne of zelfs een blaasontsteking. Daarnaast bevat je pyjama ook veel dode huidcellen, aangezien je veel zweet en beweegt in je slaap.

Hoeveel graden?

Net als bij je andere kledingstukken check je hiervoor gewoon het label aan de binnenkant van je pyjama. Bij katoenen pyjama’s is het belangrijk om ze niet hoger dan 40 graden te wassen, omdat anders de kans groot is dat ze gaan krimpen. Let ook goed op de stofsamenstelling, zo hoor je een flanellen pyjama op dezelfde manier te behandelen als wol.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock