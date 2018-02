Ritje in de Python? Dan moet je wel even reserveren

Iedereen die wel eens in een pretpark komt, weet dat de wachtrijen daar eindeloos kunnen zijn. De Efteling heeft daar een oplossing voor bedacht: voortaan kan je een plekje in de Python reserveren.

Hoe handig: voortaan hoef je niet meer uren in de rij te bivakkeren, maar kan je door middel van een app het tijdvak selecteren waarin je een ritje wil maken in de achtbaan. In maart gaat de Efteling dit systeem drie weekenden lang testen bij de nieuwe attractie Symbolica.

Familieattractie

Het pretpark experimenteerde vorig jaar ook al met deze app. Uit de proef blijkt dat de wachttijd zo werd beperkt tot maximaal een kwartier. Omdat de familieattractie Symbolica nóg populairder is, wil het pretpark kijken of dit reserveringssysteem ook hier gunstig uitpakt.

Een woordvoerder wil nog niet zeggen of in de toekomst alle attracties zo gaan werken. “Zo ver kijken we nog niet vooruit.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP